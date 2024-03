Riflessioni di Penelope. Simbolo di riscatto

Una Penelope in cerca di riscatto. In nome di tutte le donne che non hanno più intenzione di attendere, ma vogliono prendere in mano e decidere il loro destino. È lo spettacolo che andrà in scena sabato 9 marzo (ore 21) al Teatro Nuovo Sentiero di Firenze, con la Compagnia degli Evasi diretta da Alessandro Vanello, inserito tra gli eventi della "Giornata internazionale della donna". Vincitore di tre premi nazionali, "Penelope, l’eredità delle donne" è stato scritto da Marco Balma, con la regia di Vanessa Leonini. "Non è la trama del mito come tutti la conoscono - spiega Vanello - si è deciso di fare qualcosa di diverso a cominciare da chi sarà sul palco. Sarà un cast tutto al femminile dove le attrici interpreteranno anche ruoli maschili". Tra suggestioni simboliche ed evocative, dove il movimento dei corpi ed il flusso delle parole costruiscono una tela di emozioni, la voce e la storia di Penelope rappresenterà quelle di tutte le donne che ancora lottano per essere sé stesse attraverso Mafalda Garozzo, Monica Moro, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri e Francesca Lopresti. "Abbiamo preso spunto dal suo personaggio - continua Vanello - perché Penelope è una donna che attende e questo spesso succede ancora oggi. Spesso le donne si ritrovano a essere considerate figure deboli che devono sempre sottostare a decisioni altrui". Fino ad arrivare al monologo finale dove Penelope si chiede come mai, dopo tutto questo tempo, sembra di essere ancora al punto di partenza. "Bisogna farsi trasportare - conclude la regista -, lasciare da parte il raziocinio e viaggiare insieme alle attrici tra realtà e coscienza". Prenotazioni al 338.3663526.

Ludovica Criscitiello