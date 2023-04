Rifiuti urbani Sconti per chi produce meno

Va avanti, a Lastra a Signa, l’iter per la tariffa corrispettiva, che permetterà ai cittadini di pagare in base all’effettiva produzione di rifiuti e all’impegno nella raccolta differenziata. Per illustrare i prossimi passaggi, il Comune, in accordo con Alia Servizi Ambientali Spa, ha organizzato una serie di incontri pubblici per rispondere a dubbi e fornire chiarimenti. Questi gli appuntamenti in calendario: il 20 aprile (ore 18.30) nella sala consiliare del Comune, il 27 aprile (ore 18.30) a Malmantile al circolo La Sportiva, il 4 maggio (ore 18.30) a Ginestra Fiorentina, al circolo Mcl in via Chiantigiana, l’11 maggio (ore 18.30) a Porto di Mezzo al teatrino parrocchiale e il 18 maggio (ore 21) nuovamente in Comune, con un focus per commercianti ed aziende. Agli incontri interverranno il sindaco Angela Bagni, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni e l’assessore al bilancio Massimo Lari insieme a rappresentanti di Alia. A Lastra a Signa la consegna del kit per la nuova tariffazione è iniziata a marzo e il 60% delle utenze ha già ritirato le attrezzature (5300 utenze su 9mila) con i nuovi dispositivi adesivi di lettura (in gergo tecnico Tag), da applicare ai contenitori. Nei prossimi mesi verranno sostituiti i cassonetti per i rifiuti non differenziati con altrettanti dotati di nuove calotte elettroniche. Le prime fatture calcolate sulla base delle nuove misurazioni arriveranno quindi entro l’estate 2023. La nuova tariffa sarà composta da una quota fissa, collegata alla superficie dell’immobile, e da una parte variabile, basata sui conferimenti. La raccolta del vetro resterà ad accesso libero con campana stradale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0571.1969333 o consultare la pagina www.aliaserviziambientali.ittariffa-corrispettiva. Lisa Ciardi