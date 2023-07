Firenze, gettano rifiuti tessili nei cassonetti: denunciati

Firenze, 8 luglio 2023 - Quattro denunciati a Firenze negli ultimi tempi perché scaricavano illegalmente rifiuti e scarti tessili di produzione manifatturiera nei cassonetti delle strade fiorentine. E' illegale farlo e l'accusa per loro è di 'gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi' che prevede anche il sequestro dei mezzi a bordo dei quali vengono trasportati gli scarti. Gli episodi, avvenuti tutti in circostanze diverse, sono stati accertati dalle forze dell'ordine intorno a Castello e all'Isolotto. Nei guai, per questi comportamenti antisociali, sono finiti tre marocchini - di età compresa tra i 38 e i 40 anni - ed un cinese di 49. Per loro il questore Maurizio Auriemma ha disposto almeno tre anni di Foglio di Via dal comune di Firenze, con l'obbligo di rientro nelle rispettive città di residenza di Prato e Pistoia.