Rifiuti, tasse scontate Scatta il nuovo listino

Si avvicina, a Lastra a Signa, il passaggio alla "tariffa corrispettiva" sui rifiuti, che prevede un pagamento proporzionato all’effettivo impegno nella raccolta differenziata. Come hanno spiegato Alia e l’amministrazione comunale, la fatturazione sarà trimestrale e la prima col nuovo listino scatterà a ottobre, considerando i precedenti nove mesi dell’anno. Nel 2023, gli svuotamenti che verranno presi in considerazione per determinare la fascia di merito di ogni utenza saranno quelli del terzo trimestre dell’anno, ovvero dal 1° luglio al 30 settembre e verranno calcolati in base ai dati raccolti con chiavette e tag. Se un’utenza otterrà la premialità nel terzo trimestre, nel calcolo tariffario sarà applicata da inizio anno; se, nel terzo trimestre, un’utenza risulterà nella fascia intermedia, pagherà la tariffa base da inizio anno; se si troverà a dover pagare gli svuotamenti in eccesso di indifferenziato nel terzo trimestre, dal 1° gennaio al 30 giugno, pagherà comunque la tariffa base.

Il meccanismo prevede incentivi a chi differenzia di più e meglio, riducendo quindi l’utilizzo dei cassonetti indifferenziati a favore di quelli dedicati ai materiali riciclabili. La formula prevede anche un tetto minimo, sotto il quale non è possibile andare perché suscita il sospetto che l’indifferenziato venga gettato in modo improprio: occorre quindi mantenere un equilibrio credibile fra le varie tipologie di rifiuto. Per informazioni e per il ritiro delle attrezzature necessarie ad aprire i cassonetti e ad adeguare i bidoncini del porta a porta ci si può rivolgere al Punto Alia in via Cadorna ogni primo, terzo ed eventuale quinto giovedì del mese, dalle 8.40 alle 13.40; ogni secondo e quarto giovedì dalle 13.30 alle 18.30. È possibile, inoltre, ritirare i kit al Punto Alia di via Nigetti a Firenze, a quello di Empoli, all’Ecocentro di via del Castelluccio.

Lisa Ciardi