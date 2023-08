Rifiuti: Sesto-Calenzano, confronto tra le due città

Nei primi 6 mesi del 2023, gli ispettori ambientali di Alia in accordo con le rispettive amministrazioni hanno effettuato verifiche a tappeto anche nelle zone di Calenzano e Sesto fiorentino, in progetti specifici per la lotta contro le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti non rispettoso della differenziata o in luoghi non consentiti. Su Calenzano, con 611 ore di lavoro, sono stati effettuati 377 controlli su 728 rifiuti.

Gli ispettori hanno sanzionato 31 persone e in un caso c’è stato anche un provvedimento penale. In tutto sono state elevate multe per 2.420 euro. Più attenti ai corretti conferimenti sono risultati i cittadini di Sesto Fiorentino: gli ispettori di Alia hanno lavorato nel primo semestre del 2023 nel territorio sestese per 630 ore. Su 351 controlli su 633 rifiuti, sono state elevate 21 sanzioni di cui una penale, con contravvenzioni per 1.560 euro.