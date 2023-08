Rifiuti scaricati a Fiesole: oltraggio alla memoria di Sebastiano Pandolfo e delle "staffette"

Rifiuti speciali non pericolosi, derivanti sicuramente da una ristrutturazione, sono stati abbandonati sul terreno in via San Clemente, che ospita il monumento alla memoria del carabiniere Sebastiano Pandolfo e delle "staffetta" Roberto Lunari, che nel luglio 1944 qui furono trucidati dai nazisti, dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di raggiungere la brigata partigiana sul monte Giovi. In particolare si notano sanitari quali un wc e un lavabo in porcellana con relative cassette e varie tubazioni di scarico in plastica. Di "memoria profanata" parla il sindaco Anna Ravoni che si è recata sul posto per constatare di persona la situazione. "Ho dovuto prendere atto, con infinito dolore e sdegno che un pezzo della nostra storia è stato vilmente profanato da chi ha lasciato qui il segno della sua inciviltà – denuncia –. Avviserò personalmente carabinieri e ispettori ambientali per individuare il colpevole. Sono delusa e fortemente arrabbiata perché non possiamo accettare questo scempio. Ma soprattutto dobbiamo ricordare che la memoria di chi ha dato la propria vita per la nostra libertà deve essere considerata un valore per tutti noi e non può essere profanata così".

D.G.