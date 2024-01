Rifiuti Sanzioni contro l’abbandono. Arrivano gli ispettori ambientali

In tanti, tantissimi, fanno il loro dovere sul fronte dei rifiuti. Differenziano, partecipano diligentemente al porta a porta. Ma c’è anche chi ha comportamenti ben poco rispettosi dell’ambiente e dei concittadini: sacchetti della nettezza di casa lasciata nei cestini rifiuti lungo le vie, roba di ogni genere scaraventata a lato strada, oggetti e sacchi di rifiuti abbandonati ai piedi delle campane per la raccolta del vetro, vecchi elettrodomestici, mobili e materassi gettati nelle campagne o ai bordi delle strade. Così Borgo San Lorenzo ha deciso di far intervenire gli "ispettori ambientali", ed è il primo in Mugello ad avvalersi di questa figura pensata da Alia per frenare gli abbandoni dei rifiuti e sanzionare i comportamenti illeciti. "Abbiamo deciso di dare un segnale che vada nella direzione del rispetto e del decoro - spiega la consigliera comunale con delega alle Politiche per l’Ambiente, Irene Pieroni -. In questi anni abbiamo assistito nel nostro Comune a una progressiva polarizzazione dei comportamenti; da una parte una piena consapevolezza del ruolo di cittadino responsabile, dall’altra, un progressivo incremento di abbandoni. Devono essere premiati i comportamenti virtuosi e sanzionati quelli che inficiano il lavoro di tutti". Gli ispettori, già attivi da ieri a Borgo San Lorenzo, opereranno su progetti mirati concordati tra Alia e Comune, dedicati al centro urbano, ma anche al controllo dei rifiuti abbandonati su area pubblica e al decoro della città, dei parchi e delle aree verdi. Verificheranno il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti raccolti ‘porta a porta’, frugheranno in sacchi e materiali abbandonati così da rintracciare i responsabili e procedere a sanzionarli, potranno elevare verbali nei confronti di chi butta a terra mozziconi di sigaretta o dei proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali o, infine, intervenire sul corretto utilizzo dei cestini. Tra i compiti degli Ispettori anche quello di svolgere controlli su segnalazioni pervenute dal Comune o dalla Polizia municipale. Paolo Guidotti