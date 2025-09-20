Rifiuti, rivoluzione al via. Ecco i cassonetti digitali

Sono in arrivo, a Signa, 350 cassonetti digitali, primo tassello della rivoluzione Taric. Nelle aree attualmente servite con sistema ‘misto’, i nuovi contenitori andranno a sostituire quelli esistenti, mentre nelle zone in cui cambia l’organizzazione della raccolta (fra quelle che avevano il ‘porta a porta’), i cassonetti saranno installati per la prima volta. Quest’ultima modifica riguarda circa il 10% delle oltre 9.600 utenze totali, fra via Cavalcanti, via dei Colli, via dei Renai, via dei Sodi, via della Mora, via Indicatorio, via Pistoiese, via San Lorenzo e via Vecellio. Al termine della riorganizzazione, circa il 70% delle utenze presenti sul territorio comunale sarà servito dal sistema ‘misto’, che prevede la raccolta ‘porta a porta’ di carta, cartone e imballaggi e quella stradale di organico, residuo non differenziabile e vetro.

Il restante 30% del territorio (Colli Bassi area artigianale, Castello e Padule) continuerà invece a essere servito con il ‘porta a porta’ integrale. Resta invariata, su tutto il territorio, la raccolta del vetro, che continuerà ad avvenire attraverso le campane stradali ad accesso libero.

"I nuovi contenitori digitali, che saranno posizionati entro ottobre, sono uno strumento fondamentale per l’attivazione della tariffa corrispettiva – spiegano da Plures Alia –. Questa, infatti, prevede la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella raccolta differenziata". I cittadini dovranno dotarsi anche di nuovi contenitori e sacchi, corredati di strumenti digitali di rilevazione (Tag), mentre i contenitori attualmente in uso andranno restituiti ad Alia. I cassonetti saranno in grado di rilevare il conferimento dei rifiuti, tracciarne la quantità, monitorare il livello di riempimento e segnalare anomalie.

I nuovi contenitori digitali saranno installati chiusi e per aprirli sarà indispensabile la chiavetta A-pass. Altro strumento importante sarà Aliapp, l’app gratuita disponibile per dispositivi iOS e Android, che offre vari servizi, permette d’interagire con l’azienda e ha funzione ‘Aprilo!’ per gestire l’accesso ai contenitori.

Alia sta anche adeguando i colori di cassonetti e attrezzature dedicate alla raccolta differenziata di carta e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. L’intervento, richiesto dalla norma nazionale Uni 11686:2017, prevede l’adozione del blu per carta e cartone e del giallo per plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Restano invariati altri colori: marrone per l’organico, verde per il vetro e grigio per il residuo non differenziabile. Intanto proseguono gli incontri pubblici sul tema: i prossimi sono lunedì 22 settembre (alle 18) all’ex tiro a volo di via dello Stadio e lunedì 6 ottobre (alle 18) al circolo Donizzetti, in via di Porto. È infine attivo uno sportello in via Santelli 15 (ex Odeon), aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 13.

Lisa Ciardi