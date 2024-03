Rifiuti, Novoli si appella ad Alia: “Non riusciamo a buttare la carta da giorni. Contenitori stracolmi”

Firenze, 5 marzo 2024 – Impossibile gettare la carta. Da giorni e giorni gli abitanti di via Villa Demidoff e via San Donato, a Novoli, stanno ammonticchiando la carta nelle proprie abitazioni. Si tratta di un isolato estremamente popolato, dove basta poco per riempire i vari bidoni. “Sono almeno cinque giorni che non riesco a disfarmi della carta”, dice un cittadino.

Tutti i bidoni gialli sono stra-carichi e rimasti aperti per la mole di spazzatura accumulata.

I cittadini scuotono la testa: “Non solo da quando hanno installato le chiavette siamo sommersi dal sudicio. Ora, evidentemente, ci sono anche problemi nella raccolta”.

Così, i residenti più volenterosi prendono i sacchetti, fanno un pezzo di strada in più e vanno a gettare la carta là dove è ancora possibile farlo.

"Siamo all’assurdo – sono esasperati gli abitanti della zona -. Ci domandiamo dove vadano a finire i soldi delle nostre tasse. La città versa in uno stato indecoroso. La spazzatura tracima, i sacchetti vengono lasciati dove capita. E ora manco ci è consentito buttare la carta. Speriamo che Alia raccolga il nostro appello e che quanto prima si ricordi anche di queste due strade”.