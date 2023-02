Sul furgone 600 chili di rifiuti speciali, scatta il sequestro

L'intervento dei carabinieri

Firenze, 7 febbraio 2023 - A bordo del suo furgone, un Fiat Ducato, trasportava ben 600 chili di rifiuti speciali: scarti in piombo, rame, cavi elettrici, ferro, sfridi di metallo, vecchie rubinetterie. Se ne sono accorti i militari della stazione carabinieri forestale di Ceppeto, che hanno sorpreso il furgone, guidato da un uomo marocchino, in via della Molina a Campi Bisenzio.

Il mezzo non era iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti per cui i carabinieri hanno sequestrato il veicolo e segnalato l'uomo (con precedenti specifici) all’autorità giudiziaria.