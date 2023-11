Rifiuti lasciati ai bordi strada: "La puzza di detriti marci ristagna nelle vie di Capalle"

Buttata lì, come se fosse terra di nessuno, una valanga di immondizia. Un viaggio che ogni mattina dopo quel 2 novembre moltissimi lavoratori percorrono per arrivare a lavorare, tra fango, cumuli di detriti, montagne di rifiuti marci e maleodoranti, è quel che che resta, oltre alla disperazione dei cittadini, delle strade della zona industriale di Capalle a Campi Bisenzio dopo che l’acqua, quindici giorni fa, ha trascinato via tutto.

E’ noto lo sgomento dei lavoratori di questa zona, tra cui alcuni imprenditori scoraggiati dal fatto che le vie di quest’area sono diventate impraticabili, creando danni anche al lavoro che le aziende dovrebbero svolgere. Vorrebbero accendere un faro su una zona dove loro hanno investito tanto, ma che sembra esser stata dimenticata da molti.

L’appello è di Linda Giustini, 42 anni, dipendente di un’azienda proprio in questa zona. "L’azienda dove lavoro è stata duramente colpita dalla bomba d’acqua che ha causato un vero e proprio incubo per moltissimi, ma in tempi record siamo riusciti a ripulire le strade e a riaprire. Il problema arriva dopo: i clienti per arrivare da noi si imbattono in strade dismesse, abbandonate, e spesso rinunciano: così il lavoro manca. Se poi pensiamo che passiamo otto ore nella puzza più totale, come se questa zona di Campi non esistesse": racconta ancora Linda. Dal video arrivato in redazione si vedono strade completamente sommerse di rifiuti ingobranti che creano sporcizia, che impediscono alle macchine di percorrere il normale tragitto, spesso costrette a fare lo slalom tra i detriti. "I problemi oggi sono due: il fango ancora molto alto dato che nessuno è venuto a pulire, in più i rifiuti accatastati ai lati della strada, che nessuno è venuto a portare via. Rifiuti abbandonati, dimenticati che stanno marcendo creando un odore sgradevole che si sente nell’aria che respiriamo".

La richiesta di aiuto di Linda agli enti pubblici: "Abbiamo chiamato e fatto segnalazioni sia ad Alia per i rifiuti che a Publiacqua per il fango, ma ogni richiesta è passata inosservata, senza risposta - continua - tutti quelli che ho chiamato mi rimbalzavano da una parte ad un’altra e quindi a distanza di quindici giorni le nostre strade sono ancora impercorribili, perchè i rifiuti hanno preso residenza lì. Solo ieri la Protezione Civile è passata a fare un sopralluogo, ma niente altro per il momento: i rifiuti sono ancora lì, neanche fossero imbalsamati".