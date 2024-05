Rifiuti in via della Pieve. La discarica abusiva di fianco ai cassonetti

Via della Pieve, discarica abusiva accanto ai cassonetti. La segnalazione arriva dai cittadini che vivono nella zona, stanchi di trovare sempre rifiuti accatastati accanto ai contenitori della spazzatura. L’ultimo ritrovamento un paio di giorni fa con quella che a tutta apparenza parrebbe la ripulitura di un ufficio. "Fuori dai cassonetti – raccontano alcuni residenti – abbiamo trovato sacchetti pieni di carte, e sedie scassate. Non è facile cogliere sul fatto chi si diverte a lasciare i rifiuti così senza una regola. Il risultato è sporcizia e degrado ovunque. La richiesta dei cittadini è quella di attivare gli ispettori ambientali oppure sistemare telecamere in modo da cogliere in flagrante gli incivili. Non c’è solo la zona industriale. Con l’arrivo della bella stagione, sono ricominciate anche le segnalazioni di abbandoni nella zona collinare. Nell’area della Roveta, ma anche nella Val di Pesa i discaricatori, mollano mobilio, reti da letto e altre schifezze assortite. La collaborazione dei cittadini è fondamentale. Per segnalazioni i cittadini chiamare i numeri 800.888.333 (dal telefono fisso), 199.105.105 (da cellulare) 0571.1969333 (fisso e cellulare) dal lunedì al venerdì in orario 8,30-19,30 e il sabato 8,30-14,30.