Rifiuti, gli ispettori Alia a caccia di furbetti e discariche abusive

Ispettori di Alia all’opera nel Valdarno fiorentino. Nei due Comuni dove la società si occupa della gestione rifiuti, Figline Incisa e Rignano, gli ispettori hanno lavorato per quasi 500 ore nei primi sei mesi dell’anno analizzando i sacchetti lasciati nella raccolta porta a porta, oltre a controllare discariche abusive e sacchetti abbandonati dove non si deve. E hanno scovato abusi e comportamenti scorretti. Hanno ispezionato quasi 600 rifiuti, in 26 casi con segnalazioni ma senza penali. Le cifre dunque delle multe sono abbastanza limitate: per 16 casi di rifiuti e conferimenti sbagliati di Figline si parla di 2000 euro richiesti ai cittadini colti in flagrante, per i 10 casi di Rignano di 1280 euro di sanzioni.

"Gli ispettori ambientali – spiegano da Alia – agiscono su progetti specifici, definiti ‘su misura’ con i Comuni, in modo che il loro impegno risponda alle reali esigenze del territorio: dall’abbandono dei rifiuti alla correzione delle cattive abitudini e dei comportamenti sbagliati". La loro figura "è diventata un punto di riferimento, sia per i cittadini che li incontrano in strada e che chiedono informazioni o inviano segnalazioni, sia per le amministrazioni che se ne dotano per intensificare la lotta al degrado e ripristinare il decoro che i cittadini meritano di avere. Sempre più persone incoraggiano gli ispettori ad agire contro quella piccola parte di incivili che deturpano gli spazi comuni".

Manuela Plastina