Rifiuti ed eternit abbandonato. La denuncia del centrodestra

Quindici giorno dopo la segnalazione, il tubo in eternit a Pian di Mugnone non è stato rimosso. "Chiedo al Comune di sollecitare Alia – dice la consigliera Alessandra Gallego del cdx – Sono rifiuti pericolosi e , sebbene in quantità modesta, sono sulla sponda del Mugnone". La vicenda è stata sollevata nell ultimo consiglio in una interrogazione sul problema dei rifiuti abbandona. "L’attività di controllo è incrementa. Nel 2022 ci sono stati 518 interventi; a settembre di quest’anno siamo a 516 – risponde l’assessore Zetti – Generalmente si tratta di piccoli abbandoni ". Testa invece al palo l’applicazione per semplificare la procedura della segnalazione. Alia infatti sta cambiando procedura e al momento non è possibile dare indicazioni sull’attivazione del servizio. Ritarda la consegna delle bollette Taric, con famiglie e utenze che rischiano di riceverle dopo la scadenza fissata. Per pagare ci sono due settimane di comporto.