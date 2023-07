Rifiuti, è guerra alla ‘discarica selvaggia’

Aumentano i controlli della polizia locale sulle discariche abusive in Valdisieve. Tutto questo con un appello chiaro i cittadini a segnalare i casi d’illegalità. Una task force sulle discariche abusive è già al lavoro. Si intensificano così le attività di controllo da parte della polizia municipale contro l’abbandono illegale di rifiuti, che rappresenta non solo un gesto di inciviltà ma anche un danno per l’ambiente e un esborso le casse comunali per la rimozione dei materiali, pulizia e, a volte, anche bonifica da sversamenti e sostanze inquinanti. Lo scarico abusivo di materiali ingombranti nel territorio costituisce un reato penale per danno ambientale. In quest’ultimo periodo sono state condotte tre indagini che hanno coinvolto tre aziende (due del territorio) che hanno portato all’apertura di processi penali a carico dei titolari che avevano considerato la Valdisieve come una discarica a cielo aperto al servizio dei propri affari.

Dal Comune di Pontassieve anche un appello ai cittadini per segnalare comportamenti scorretti direttamente alla municipale. "Sono sempre di più i casi riscontrati di abbandono rifiuti, scarti di materiali edili, elettrodomestici e rifiuti ingombranti in generale, che vengono abbandonati sul territorio – dice Carlo Boni, vicesindaco con delega alle politiche ambientali – . C’è bisogno di far fronte comune per combattere questi compartimenti incivili ma soprattutto per fermare sul nascere le azioni illegali".

Leonardo Bartoletti