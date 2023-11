"Rifiuti delle Imprese: Carico del Commissario per l'Emergenza"

Anche i rifiuti delle imprese saranno da subito a carico del commissario per l’emergenza. Sui rifiuti "si sono fatti dei passi molto in avanti. Ormai abbiamo disciplinato bene la materia con un punto in più soprattutto a vantaggio delle imprese che si trovavano nella difficoltà dello stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti speciali" ha spiega il presidente della Regione Toscana e commissario all’emergenza alluvione, Eugenio Giani. "Sarà Alia che direttamente svolgerà questa funzione senza bisogno di fatturare direttamente all’impresa, ma nell’accertamento la fatturazione avverrà alla struttura commissariale".