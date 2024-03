Rifiuti del mercato, la rivoluzione. Ecco l’isola ecologica per ambulanti

Piazza Togliatti, arriva l’isola ecologica per gli ambulanti. L’amministrazione stava pensando da tempo a risolvere la situazione sulla piazza, dove attualmente sono sistemati degli scarrabili che non sono sufficienti per i rifiuti sia del mercato del sabato, sia per quello rionale giornaliero. La situazione è complicata, visto che in molti casi o vengono lasciati i rifiuti in piazza per il ritiro da parte di Alia, oppure si usano i cassonetti destinati alla popolazione. Il risultato è che il colpo d’occhio nella piazza è sicuramente non bellissimo. Ed è proprio dal contrasto a questo genere di degrado che è nato il progetto di sistemazione. "L’isola ecologica – ha detto l’assessore all’ambiente, Barbara Lombardini – sarà esclusivamente in dotazione all’area del mercato, sia quello generale del sabato, sia il rionale. Sul progetto abbiamo ricevuto l’approvazione della Soprintendenza, siamo in attesa del via libera dell’Ato".

In base al progetto la struttura nascerà dietro alla palazzina del Gingerzone, sarà recintata completamente in corten. All’interno saranno sistemati tre container che, una volta pieni, potranno essere agganciati direttamente dal camion della vuotatura che entrerà da un accesso esclusivo. Gli utenti entreranno invece da due accessi laterali riservati. L’uso ovviamente sarà mattutino per il mercato giornaliero; per quello settimanale pomeridiano. "Gli accessi – ha aggiunto Barbara Lombardini – saranno presidiati costantemente da personale Alia per evitare problematiche nei conferimenti. In questo modo liberiamo i cassonetti riservati ai cittadini e puntiamo a una gestione corretta dello smaltimento. L’obiettivo è incrementare in questo modo la percentuale di raccolta differenziata che può farci ancora migliorare".

L’isola ecologica è riservata solo agli ambulanti, ma l’amministrazione sta valutando l’ipotesi di aprirla anche ai commercianti per quanto riguarda il conferimento di carta e cartone. Insieme ad Alia e alle associazioni di categoria degli ambulanti, il comune è al lavoro per creare un sistema di buone pratiche che servono a migliorare il sistema di conferimento dei rifiuti nel mercato di piazza Togliatti, e nei mercati rionali che si tengono ogni giorno nei vari quartieri della città. Soprattutto per questi ultimi sarà necessario migliorare raccolta e modalità di smaltimento dei rifiuti.

Fabrizio Morviducci