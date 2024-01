Rifiuti, cambia il regolamento Taric: "Favoriamo chi differenzia"

Si introducono correzioni al regolamento che disciplina la tariffa corrispettiva per la raccolta dei rifiuti, tariffa applicata dal 2023 nei due comuni mugellani di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero nel Mugello. Non erano mancate, proteste e polemiche da parte delle categorie economiche, perché i meccanismi di rilevazione delle quantità, in alcuni settori, avevano provocato forti lievitazioni della Taric. Così ora si cambiano alcune regole. Non solo per le aziende, ma anche per le famiglie numerose. In particolare, cambia il quantitativo minimo di rifiuti urbani indifferenziati attribuito alle utenze domestiche in relazione al numero di componenti. Così il requisito di accesso per ottenere gli sconti diventa più favorevole per le famiglie numerose: per i nuclei composti da 4 persone gli svuotamenti minimi scendono da 320 a 300 litri all’anno, per i nuclei composti da 5 persone scendono da 400 a 360 litri, mentre per le famiglie composte da più di 5 persone gli svuotamenti minimi passano da 480 a 400 litri. Vantaggi sono previsti anche per le utenze non domestiche che non rientrano nelle categorie che tipicamente producono organico (ad esempio uffici, musei, cinema, studi professionali, impianti sportivi, autosaloni, uffici, banche, farmacie, negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta).

Mentre nel 2023 sia le utenze domestiche che quelle non domestiche dovevano raggiungere il 70% di raccolta differenziata per accedere alle premialità, nel 2024 sia le utenze domestiche che quelle non domestiche che producono organico dovranno raggiungere l’80% di raccolta differenziata, mentre le utenze non domestiche che non producono organico vedranno abbassarsi la soglia della differenziata al 60% dei rifiuti prodotti. Le modifiche, nota Lorenzo Perra, presidente di Alia, "apportate alla luce dei risultati del primo anno di gestione della tariffa corrispettiva, hanno l’obiettivo di mantenere un sistema che favorisca chi fa una buona raccolta differenziata".

Paolo Guidotti