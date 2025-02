Rientra in casa e trova i banditi. Malviventi in fuga dopo il blitz

Topi d’appartamento a San Martino alla Palma, residenti esasperati. Si tratta dell’ennesimo caso. L’ultimo colpo è di sabato sera intorno alle 18. I ladri sono entrati nell’appartamento del macellaio del paese, Nicola Tarchi che ha la bottega al piano terra del terratetto dove vive.

E’ stata la moglie, rientrando a casa verso chiusura, a rendersi conto che dentro si erano intrufolati i ladri. Dal negozio nessuno aveva notato nulla, i malviventi invece erano riusciti a entrare dal retro e dopo aver fatto irruzione nell’appartamento stavano cercando di arraffare il possibile mettendo a soqquadro le stanze. La donna ha capito che non doveva entrare. Ha richiuso la porta e, trafelata, si è precipitata in bottega chiedendo aiuto.

Nella piazzetta di San Martino in poco tempo sono arrivati molti dei residenti della frazione che volevano essere d’aiuto. Quando nella frazione collinare sono arrivati i carabinieri da San Casciano, i ladri erano già scappati dall’abitazione facendo perdere le loro tracce. "La situazione non è più tollerabile – raccontano alcuni residenti di San Martino – i furti ormai in questa zona collinare sono diventati la quotidianità, in più abbiamo anche i vandalismi; le auto in sosta nel parcheggio della frazione vengono sistematicamente vandalizzate notte e giorno. Da tempo abbiamo chiesto aiuto all’amministrazione, un maggiore controllo di questo territorio ma ogni volta siamo costretti a ripartire da zero".

Proprio la sindaca, nelle scorse settimane, aveva annunciato un’intesa con l’associazione carabinieri in congedo per un controllo di prossimità delle frazioni collinari. Vedremo quando questa iniziativa sarà concretizzata. Nel frattempo i residenti stringono i denti, anche se subire le incursioni dei malviventi e dei vandali diventa a loro dire ogni giorno più pesante.

