Riduzione degli imballaggi e raccolta differenziata Aiutiamo il nostro pianeta con le buone pratiche

Lo stato di salute della Terra è compromesso ormai da anni a causa dei comportamenti umani. Questo ha portato anche a cambiamenti climatici, come il surriscaldamento globale. Come fare per aiutare il nostro pianeta? La risposta, secondo il Parlamento Europeo, sta nell’Economia Circolare che promuove un modello produttivo in grado di limitare in ingresso materie prime ed energia e di minimizzare in uscita scarti e perdite: è un sistema basato su risparmio di risorse naturali e utilizzo di energie rinnovabili. Viene attuata mediante le ‘5 R’ che sono i passaggi essenziali: Riduzione - Riuso - Raccolta differenziata - Riciclo - Recupero di energia. Il riuso degli oggetti dovrebbe diventare il modus operandi di tutti. L’economia circolare passa dalla raccolta differenziata e non è solo un dovere degli enti locali ma anche dei cittadini. Ognuno di noi produce circa 500 kg di rifiuti l’anno, il 40% composto da imballaggi inutili. Sarebbe utile ridurne l’uso o sostituirli con materiali riciclabili. Ognuno di noi deve fare la propria parte affinché si possa migliorare le condizioni del nostro pianeta. Diffondiamo le buone pratiche dell’economia circolare con familiari, amici e conoscenti: nel nostro piccolo, saremo alleati dell’innovazione e contribuiremo al cambiamento.