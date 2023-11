Rider aggredito e rapinato al parco: in manette la banda

È stato scaraventato a terra, e gli hanno portato via la bici dopo averlo colpito con calci e pugni. È successo nel primo pomeriggio del 15 settembre, e la vittima è un giovane rider che stava lavorando. Si tratta dell’episodio più grave, nonché l’ultimo in ordine temporale, che è costato l’arresto a tre cittadini egiziani, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, accusati a vario titolo di reati avvenuti la scorsa estate tra Firenze e Empoli. La polizia, grazie alle immagini delle videocamere, non ci hanno messo molto ad individuare le tre persone sospette, già note alle forze di polizia. Uno dei tre in quel periodo era peraltro sottoposto ad un’altra misura cautelare: quella dell’obbligo di firma in questura, dove non avrebbe mancato di presentarsi agli appuntamenti accompagnato proprio dai due amici, poi finiti nei guai insieme a lui. Tutti e tre sono finiti al carcere di Sollicciano in relazione all’estrema gravità della rapina messa a segno nei confronti del rider alle Cascine.