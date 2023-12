"Ricorso al Tar infondato". Il Csm sta con Spiezia e “resiste“ contro Squillace Greco

"Infondato". È il marchio che il Csm appone ai ricorsi presentati contro la nomina di Filippo Spiezia (nella foto) a procuratore capo di Firenze e di Ettore Squillace Greco a procuratore generale presso la corte d’appello. L’organo dei magistrati ha votato ieri la richiesta all’avvocatura dello Stato di costituirsi al Tar del Lazio per resistere alle richiesta di annullamento delle delibere. La nomina di Spiezia è stata impugnata da Squillace Greco che si vide soffiare il posto di procuratore per il voto decisivo del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli che in caso di parità tra i votanti vale doppio. Quella di Squillace Greco invece viene contestata dall’aggiunto di Milano Maurizio Romanelli. Ma in entrambi i casi il Csm giudica senza fondamento le questioni sollevate dagli esclusi.