Ricordo delle vittime a Impruneta: Lazzerini al cippo di Mezzomonte

Il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini ha commemorato le vittime del nazifascismo collocando una corona al cippo di Mezzomonte, sulla strada per San Gersolè. Il monumento ricorda la barbara uccisione di 2 persone in località Cancelli-Torre Rossa. In quel giorno di 80 anni fa, due militari tedeschi senza nessun motivo gettarono contro tre civili una bomba a mano: la sua esplosione provocò la morte istantanea di Guido Fornari e Natalina Picchetti; Bruna Merlini rimase gravemente ferita. Il cippo annovera l’elenco delle vittime di quegli anni. "Rinnoviamo il nostro appello contro tutte le dittature, utilizzando la memoria come strumento per la pace e la democrazia", commenta Lazzerini.