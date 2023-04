Riconosciuti ’Giusti fra le nazioni’ i coniugi aretini che salvarono il giovane ebreo fiorentino Enzo Tayar

Lo Yad Vashem ha riconosciuto i coniugi Bista e Stella Nepi come ‘Giusti fra le Nazioni’. A Montevarchi, in provincia di Arezzo, fra il 1943 e il 1944 ospitarono nel loro casolare in campagna il giovane Enzo Tayar, ebreo fiorentino, non solo rifiutando il denaro che egli offrì loro per farsi ospitare e proteggendolo dalla persecuzione razziale del nazifascismo. La cerimonia per l’attribuzione della più alta onorificenza civile di Israele si è svolta ieri presso la Sinagoga di via Farini davanti alle autorità e alla cittadinanza, con la presenza dei discendenti delle famiglie Nepi e Tayar. Presente alla cerimonia anche Alon Bar, ambasciatore di Israele in Italia, che nel pomeriggio ha poi visitato le Gallerie degli Uffizi accompagnato dal direttore Eike Schmid.