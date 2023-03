Riconoscimento a Bagno a Ripoli per le buone pratiche sostenibili

Il Comune di Bagno a Ripoli ha ricevuto la "Bandiera Sostenibile 2023": sarà esposta nella sala consiliare. È un riconoscimento per il rispetto degli indicatori scelti dalla Rete dei Comuni sostenibili di cui già l’amministrazione ripolese fa parte. La Rete dei Comuni sostenibili, nata nel 2021, promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, valorizza le buone pratiche e accompagna le amministrazioni locali al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

La bandiera è stata consegnata durante l’assemblea nazionale della Rete dei Comuni, che si è svolta a Roma, a cui hanno partecipato circa 200 rappresentanti da tutta Italia tra sindaci, amministratori e relatori. "In un solo anno e mezzo di attività – ha detto Giovanni Gostoli, direttore della Rete – l’associazione è già oggi una delle esperienze più virtuose a livello europeo sulla localizzazione degli obiettivi di Agenda 2030 nelle comunità locali".

"È un grande onore ricevere questo riconoscimento, dopo la targa ottenuta nei mesi scorsi per le buone pratiche ambientali – sottolineano il sindaco Francesco Casini e l’assessore all’Ambiente Enrico Minelli (foto) –. Stiamo lavorando per tradurre in realtà i principi della sostenibilità: abbiamo una raccolta differenziata superiore all’80%, sgravi per i cittadini ‘ricicloni’, un ecocentro molto attivo, stiamo per realizzare la prima Comunità energetica, la nostra illuminazione pubblica è al 100% led e stiamo realizzando piste ciclabili e piantando sempre più alberi con nuovi parchi".

Manuela Plastina