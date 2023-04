Richieste per statistici e operatori del credito

Findomestic, che fa parte del gruppo Bnp Paribas, è alla ricerca di personale per la zona di Firenze per assunzioni sua a tempo indeterminato e determinato. In particolare Findomestic seleziona uno statistico junior con laurea magistrale in statistica, matematica o economia con indirizzo statistico e con conoscenza di almeno uno dei software tra Sas, Sql, Power Bi, Excel e Python.

L’azienda ricerca inoltre anche un tech lead – analista programmatore con comprovata esperienza nella conduzione di piccoli gruppi di sviluppo come responsabile tecnico, da assumere a tempo indeterminato. Tra le figure che sono al momento ricercate ci sono operatori del credito, anche appartenenti alle categorie protette, che saranno assunti con contratto a termine. Per consultare le posizioni aperte e per candidarsi, collegarsi al sito www.bnpparibas.it, e poi consultare l’apposita sezione ‘lavora con noi’.