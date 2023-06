Ricetta degli studenti per il turismo

Per il quarto anno, l’Istituto tecnico per il turismo Marco Polo di Firenze ha scelto di collaborare con il Comune di Fiesole nell’ambito di un progetto scuola-lavoro. Questa edizione è stata presentata dagli studenti nell’ambito del convegno il "Turismo enogastronomico e sostenibilità, distretto biologico e slow food", che ha fatto il punto su ciò che i viaggiatori cercano, a partire dalla gastronomia locale e regionale che influenza le scelte dei turisti. Creatività e innovazione devono quindi essere la risposta degli operatori, che scommettono su visite e degustazioni nelle aziende per implementare l’esperienza del turista enogastronomo. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal sindaco Anna Ravoni che ha ringraziato ragazzi e docenti, in particolare Domenico Scimone, Francesco Sottili e il preside Ludovico Arte per la collaborazione e condivisione del progetto.

D.G.