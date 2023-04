Ricercato internazionale arrestato in albergo In Russia rischia dieci anni per truffa

La truffa, forse una dette tante della sua ’carriera’ l’avrebbe fatta nella lontana casa madre russa. Ora a Firenze, non è chiaro se di passaggio, a scopo ’turistico’, o per piazzare qualche altro colpo, era sceso in un albergo di Piazza della Repubblica. Ricercato internazionale, Alexander Bobovnokiov, 56 anni, russo, è stato arrestato sabato mattina da personale della Questura. Nei suoi confronti la Corte di Mosca nel 2022 ha emesso un mandato di arresto verso la Federazione russa per ottenerne la estradizione in quanto l’uomo è accusato di truffa, reato per il quale il codice penale del Paese prevede una pena fino a di 10 anni di carcere. Secondo quanto ricostruito con la collaborazione della Divisione Interpol del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale di Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Bobovnokiov si sarebbe fatto consegnare da un uomo una somma interessante (18 milioni di rubli russi, al cambio attuale 200,432.06 euro) dietro la promessa di aiutarlo ad ottenere un lavoro in una delle agenzie governative.

Ottenuto il denaro – però – il 56enne non avrebbe mantenuto la promessa e la somma sarebbe stato utilizzata per fini personali.

L’uomo è stato rintracciato intorno alle 8 di sabato dagli agenti di una volante di servizio in centro. A segnalare la sua presenza nel capoluogo toscano, in quella location, è stato un alert ricevuto in via Zara dal sistema ’Alloggiati web’, il portale attraverso il quale le strutture ricettive – per legge – inviano in Questura i dati dei propri ospiti.

Il turista per caso russo, che con molta probabilità era arrivato a Firenze per trascorrere qui il ponte del 25 aprile, dopo aver appreso la notizia dagli agenti della Polizia italiana, è stato trasferito a Sollicciano e messo a disposizione della Corte d’Appello di Firenze per le determinazioni del caso.

Sempre grazie all’alert sabato sera gli agenti delle volanti hanno arrestato un rumeno di 53 anni che alloggiava in una struttura recettiva in zona Careggi. Pendeva sull’uomo un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma a seguito di una condanna di 2 anni e 3 mesi per reati contro il patrimonio connessi anche al possesso illegittimo di armi.

