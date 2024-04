Ricerca oncologica pediatrica. In 160 a cena per la raccolta fondi

Circa 160 persone a tavola. Obiettivo pienamente raggiunto quello della cena organizzata dalla Misericordia di Sesto, nella propria sede di piazza San Francesco, per raccogliere fondi per l’associazione "La forza di Giò", realtà a sostegno della ricerca oncologica pediatrica. All’iniziativa hanno preso parte anche numerosi politici. A raccontare la storia e gli obiettivi de "La Forza di Giò", impegnata nel tentativo di finanziare la ricerca scientifica sui tumori cerebrali e, allo stesso tempo, sostenere coloro che vivono in prima persona o come familiari la malattia, oltre che la necessità di far proseguire gli studi e ricerche in questo ambito, sono stati Monica Bigagli presidente dell’associazione e mamma di Giovanni, cui la realtà è dedicata, e il dottor Iacopo Sardi responsabile dell’Unità di Neuro-Oncologia del Centro di Oncologia ed Ematologia dell’ospedale pediatrico Meyer.