Canè

Siamo di nuovo alla conta. Tragica. I morti, i feriti, i dispersi, i danni, la rabbia.. A pochi giorni dall’anniversario del ‘66, la natura si è rifatta sentire. Con gli stessi effetti, ma con diverse modalità. Violente, concentrate, per nulla eccezionali come in genere vengono etichettate. Sono la normalità di questo clima. Non da ora. Non più calamità naturali, ma "normalità naturali", o "calamità normali". Che non sono giochi di parole, apparenza, ma una sostanza che chiama in causa l’approccio che le istituzioni e i cittadini devono avere con il clima di oggi. Sostanza che rilancia soprattutto la necessità, l’urgenza della prevenzione, fatta di allarmi giusti al momento giusto, di opere, di cemento, molto meno dolorosa del dopo, della cura, in termini di costi umani e ambientali, e meno onerosa dal punto di vista economico. Certo, questo è il momento di riattivare la vita di tante comunità, Campi, la Piana, Prato, tutta quella fascia di territorio che arriva fino al mare. Si deve anche prendere atto del rinnovato slancio che la Regione sta dando alle infrastrutture di controllo dell’Arno, il grande fiume. Poi ci sono quelli piccoli, i terreni incolti e franosi dell’Appennino, i letti dei torrenti non ripuliti a dovere, come i tombini ai bordi delle strade. Ci sono i millimetri d’acqua della scorsa notte che è inutile paragonare a quelli "di una volta" perché da anni va così. A Firenze, in Toscana come ovunque nel sistema Italia, se pensiamo che nella "Milano da bere", un rigagnolo come il Seveso è già esondato 14 volte in 10 anni. Tutto ciò per dire che quanto siamo efficienti nel dopo, nel curare le ferite in questa terra di volontariato e Misericordie, altrettanto dobbiamo esserlo prima. Difendendoci con i mezzi e le infrastrutture necessari da una natura diventata normalmente eccezionale. In cui le calamità non possono e non debbono restare eventi normali.