Riapre l’area cani di via Pisa, i ’vecchi’ bocconi non erano velenosi

Riaperta, ieri mattina, l’area cani di via Pisa. Il capiente spazio a disposizione dei proprietari di cani e dei loro ‘amici a quattro zampe’ era stato chiuso dal Commissariato di polizia di Sesto nella tarda serata di Pasquetta dopo che, il giorno prima, erano stati rinvenuti bocconi, parti di pollo e anche resti di verdura all’entrata e all’interno del terreno. Si tratta solo dell’ultimo episodio di una lunga serie: in particolare più volte, negli ultimi mesi, sono stati denunciati dai frequentatori dell’area cani lanci di cibo, tra l’altro polpette e ali di pollo, effettuati con tutta probabilità, viste le traiettorie, dalla confinante via dell’Olmo. La riapertura è potuta avvenire dopo la bonifica, avvenuta proprio ieri mattina, dell’area cani. Il sopralluogo, in particolare, è stato realizzato per scongiurare la presenza di altri bocconi sospetti.

I bocconi prelevati nei giorni scorsi, invece, erano già stati rimossi e inviati ad analizzare da parte del Commissariato sestese. Sono nel frattempo arrivati i risultati relativi alle analisi dei materiali rinvenuti nei mesi scorsi che hanno dato esito negativo, ovvero non contenevano alcuna sostanza nociva. Informazione che conferma la sensazione di molti: che i lanci nell’area cani siano effettuati, magari da chi convive malvolentieri con l’abbaiare dei cani, con l’obiettivo preciso di incutere timore ai frequentatori e di diradare le presenze nell’area.

Sandra Nistri