Riapre la Giordania. Un Paese chiave

Nella panoramica di incertezza legata al futuro, ed in attesa di conoscere quello che sarà il bilancio conclusivo di fine 2023, c’è un aspetto che lascia ben sperare: la riapertura parziale del mercato della Giordania. "Si tratta di un canale per le esportazioni che si era chiuso – sottolinea il direttore di Coldiretti Pistoia, Francesco Ciarrocchi – a causa della decisione delle autorità locali di prevenire eventuali contaminazioni da Xylella (batterio delle piante trasmesso dagli insetti, ndr): nel 2017 aveva generato un valore di quasi 3 milioni, vedremo come sarà la ripartenza". Una novità non da poco considerando quanto sia difficile poter aver mercato nelle zone del Medio Oriente interessate dal conflitto israeliano-palestinese: per il mondo vivaistico, quindi, la possibilità di avere una valvola di sfogo in più rispetto agli ultimi anni.