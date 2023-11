Riapre il Campanile di Giotto. Concluso il monitoraggio. Da lunedì tocca alla Cupola

Terminati i monitoraggi all’interno del Campanile di Giotto che da oggi riaprirà al pubblico. Da lunedì al 24 novembre sarà la volta della Cupola del Brunelleschi. Durante le giornate in cui saranno eseguiti i monitoraggi, l’Opera di Santa Maria del Fiore informa che la Cupola sarà chiusa al pubblico per consentire indagini più approfondite e lavorare su zone non facilmente raggiungibili. Si tratta di attività programmate, a cadenza semestrale, per verificare lo stato di conservazione, individuare i possibili degradi, effettuare piccole manutenzioni e programmare eventuali lavori di restauro.