Riaperta la Stanza Segreta di Michelangelo. "E’ stata un’emozione"

Virginia, studentessa messinese di storia dell’arte, appassionata di Michelangelo al punto da tatuarsi la celebre sibilla delfica sul braccio, Yong, giovane ragazzo cinese che vive a Firenze, e i coniugi Stephen e Marina, australiano lui, bresciana lei che hanno scelto Firenze come loro città d’adozione da 30 anni: sono loro i primi visitatori della Stanza Segreta di Michelangelo, che ha aperto ieri al pubblico al Museo delle Cappelle Medicee, parte integrante del gruppo statale dei Musei del Bargello. "E’ stata una grande emozione" ha commentato il gruppo dopo essere uscito dal piccolo ambiente contenente i disegni a carboncino attribuiti al Buonarroti.

Dopo quasi 50 anni dal suo ritrovamento (era il 1975), la Stanza segreta di Michelangelo, piccolo ambiente contenente una serie di disegni a carboncino attribuiti al Buonarroti (che qui si nascose nel 1530), a cui si accede dalla Sagrestia Nuova delle Cappelle Medicee, è ora accessibile al pubblico. L’apertura è fatta in via sperimentale fino al 30 marzo su prenotazione: un massimo di quattro persone a gruppo accompagnato, fino a un limite di 100 persone la settimana. Il numero limitato è dovuto alla necessità di intervallare il periodo di esposizione alla luce a led a periodi prolungati di buio. La stanzetta, 10 metri di lunghezza per tre di larghezza, alta al culmine della volta due metri e mezzo, era stata usata come deposito di carbonella fino al 1955 e poi inutilizzata, rimasta chiusa e dimenticata per decenni, sotto una botola completamente coperta da armadi, mobili e suppellettili accatastate. È qui che nel novembre del 1975, durante dei saggi sulle pareti, che il restauratore Sabino Giovannoni si imbatté in una serie di disegni murali di figura, tracciati con bastoncini di legno carbonizzato e sanguigna, di dimensioni varie, in molti casi sovrapposti, che Paolo Dal Poggetto, allora direttore del Museo delle Cappelle, attribuì per la maggior parte a Michelangelo.