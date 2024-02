Riaperta la primaria Gualtierotti. Primo giorno nella nuova scuola

Lavori di manutenzione straordinari conclusi e verifiche tecniche effettuate: da ieri bambini, bambine e insegnanti della primaria Gualtierotti del Girone sono tornati nello loro aule. La scuola era stata chiusa a luglio del 2021 e, per permettere di effettuare l’articolato intervento di riqualificazione statica e sismica (che fino a dicembre 2025 interesserà in successione tutti gli edifici scolastici della valle dell’Arno), gli alunni di Girone sono stati spostati nel plesso di Compiobbi per garantire la continuità didattica. Ma mentre i lavori della scuola dell’Infanzia si sono conclusi in estate, permettendo ai più piccoli di rientrare in classe a settembre, i loro colleghi più grandi hanno dovuto aspettare fino a ieri mattina, a causa di un problema emerso in corso d’opera durante la sistemazione del tetto. Ad accoglierli, gli studenti hanno trovato aule nuove e nuovi colori color pastello, come l’azzurro scelto per le pareti dei corridoio e i toni di giallo in altri ambienti. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Anna Ravoni e gli assessori alla scuola Gian Marco Cecchini e Iacopo Zetti all’urbanistica.

"Sono felice del ritorno in classe dei bambini e mi ha fatto piacere che il risultato sia stato molto apprezzato anche dai genitori e dagli insegnanti - ha commentanto il sindaco Ravoni - Questa è la seconda scuola che viene riconsegnata al paese". Parole di apprezzamento per il lavoro sono state espresse da Roberto, papà di Luca (nome di fantasia) fra i primi ad entrare a scuola.

"Sono soddisfatta – aggiunge una mamma - Mi auguro però che vengano portati a termine presto anche i lavori promessi sulle altre scuole". Il prossimo intervento sarà sul plesso di Compiobbi; mancano solo le ultime verifiche sulla ditta vincitrice. A giorni saranno comunicati anche i risultati della gara per Caldine mentre per la Teodoro Stori di Borgunto si valuta invece la ricostruzione totale.

Daniela Giovannetti