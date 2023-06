Riaperta la piscina comunale E nuova gestione del ristoro

Con la bella stagione tornano ad attivarsi in Valdisieve tutte le iniziative e le attivita’ legate principalmente all’estate. In quest’ottica e’ stata riaperta a Pontassieve la piscina comunale. L’impianto all’aperto, dotato di vasca olimpionica da cinquanta metri, ampie aree verdi, solarium e zona di ristoro, è ora a disposizione dei cittadini che vorranno trascorrere qualche momento di svago al riparo dal caldo. Da quest’anno è attiva un nuova gestione del punto ristoro mentre, nei prossimi giorni, saranno sistemati dodici nuovi allestimenti per creare nuove zone d’ombra. L’accesso alla biglietteria ed agli spogliatoi avverrà dall’ingresso della vasca coperta. Con la riapertura ufficiale della piscina sono stati anche resi noti gli orari di accesso alla struttura per la stagione estiva in vigore fino al 4 settembre: lunedì dalle 11 alle 19, dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 19, sabato e domenica dalle resi 9,30 alle 19,30. Fino al 22 luglio sarà anche aperto l’impianto al coperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7,20 alle 9 e dalle 21 alle 22. Per entrare in acqua è come sempre obbligatorio l’uso della cuffia.

Leonardo Bartoletti