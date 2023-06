Ri-generare, Bcc Pontassieve progetta per valorizzare il territorio

di Leonardo Bartoletti

Idee nuove per far ripartire il territorio. Progetti in grado di dare un contributo alla valorizzazione dell’area. Comunità energetica, brand territoriale, giovani e terzo settore sono risultati tra i temi portanti di "Ri-generare: sintesi e prospettive del percorso", iniziativa promossa dalla Bcc Pontassieve. Un progetto avviato con laboratori, e sviluppato attraverso progetti, presentati nel corso di un incontro nella sala don Maestrini. Il percorso ha avuto avvio nel 2022, con attori sociali ed economici del territorio. Un contesto nel quale Bcc di Pontassieve si è fatta carico di elaborare il documento di sintesi progettuale dal quale partire.

Da "Ri-generare" prenderanno avvio tredici progetti, tutti legati alla valorizzazione del territorio. Il primo è quello della "comunità energetica", peraltro in linea con i principi ispiratori di Bcc per il "miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche della comunità locale". Il percorso si configura come un nuovo progetto mutualistico di riferimento sul territorio, per uno sviluppo sociale ed economico di tutte le attività legate alla sostenibilità e alle energie rinnovabili.

Grande attenzione è stata poi riservata al progetto di costituzione di un "brand di territorio", centrale per comunità e territorio. E sono stati poi illustrati progetti di accompagnamento verso la transizione Esg (ambiente, società e governance).

Complessivamente i settori toccati dai progetti saranno sostenibilità, piccolo commercio, economia civile, sport, gruppi culturali, benessere comunitario, transizione digitale, terzo settore e giovani a servizio della comunità.

"Ri-generare – ha detto il presidente della Bcc Pontassieve, Matteo Spanò – rappresenta un ottimo punto di partenza per il nostro territorio. La banca ha dato un contributo e continuerà ad attivarsi sulle singole azioni, insieme a tutti gli attori sociali".