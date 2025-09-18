Rhorer incanta il Maggio. Dopo il trionfo con Bizet l’omaggio a Maurice Ravel

Una cascata di applausi a scena aperta ha accolto martedì Les pêcheurs de perles, l’opera di Georges Bizet che ha inaugurato la stagione autunnale del Teatro del Maggio nella visionaria regia di Wim Wenders ripresa per l’occasione da Derek Gimpel. Un trionfo per i quattro protagonisti, Hasmik Torosyan, Javier Camarena, Lucas Meachem e Huigang Liu (rispettivamente nei ruoli di Léila, Nadir, Zurga e Nourabad), per il Coro e il suo maestro Lorenzo Fratini e per l’Orchestra, guidata dal direttore Jérémie Rhorer, che ha interpretato la partitura esaltando il contrasto tra acceso lirismo e tensione drammatica attraverso la cura estrema del fraseggio, della ricercatezza timbrica, dell’espressività.

Tra una replica e l’altra (l’opera sarà di nuovo in scena domani, il 21 e 23 settembre), Rhorer salirà sul podio della sala Zubin Mehta sabato alle 20, alla guida dell’Orchestra e del Coro femminile del Maggio per cimentarsi con un repertorio di cui è interprete attento e raffinato. Il primo concerto sinfonico-corale dopo la pausa estiva è un omaggio a Maurice Ravel, di cui ricorre quest’anno il 150° anniversario della nascita. Fulcro del programma è Shéhérazade, poema per voce e orchestra, scritto nel 1903 e ispirato a tre liriche di Tristan Klingsor (pseudonimo ‘wagneriano’ del poeta francese Léon Leclère) e alle atmosfere incantate de Le Mille e una Notte. La voce solista è quella del soprano Elizabeth Llewellyn, al suo debutto al Maggio.

Nell’evocare sonorità esotiche, la partitura rivela il tributo del compositore nei confronti della lezione russa assimilata attraverso il suo maestro Nikolai Rimski Korsakov e, soprattutto, l’influsso di Claude Debussy e del suo Pelléas et Mélisande. Proprio per questo, a completare il programma due pagine fondamentali di Debussy composte a fine ‘800: i Trois Nocturnes per coro femminile e orchestra, in apertura, e il Prélude à l’après-midi d’un faune, introduzione e riflessione sull’omonima egloga di Mallarmé. Chiude la serata la Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinskij, scritta tra il 1942 e il 1945 e dedicata alla New York Philharmonic Symphony Society. "Il programma – spiega Rhorer – è davvero affascinante, poiché unisce e avvicina tre magnifici esempi della musica francese a un grande compositore come Stravinskij. In particolare, soffermandomi su Debussy e Ravel, credo che essi siano capaci di usare l’orchestra per sfruttare tutti i colori musicali del mondo. Vorrei sottolineare come il direttore debba essere sempre al servizio del compositore. Io lavoro sempre per capire quali fossero le intenzioni del musicista, rispettando la struttura del suo lavoro e cercando di restituire al pubblico l’architettura stessa delle pagine eseguite".

Chiara Caselli