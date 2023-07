Rfi stanzia 1 milione di euro per 3 anni in comunicazione sull'Alta Velocità di Firenze

Quasi un milione di euro in arrivo da Rfi per i prossimi tre anni per rispolverare l’attività di comunicazione sul passante per l’Alta Velocità di Firenze. È questa l’entrata che Palazzo Vecchio segnerà a bilancio e che servirà per realizzare il piano di informazione e comunicazione riguardante i lavoro dell’Alta velocità.

Lo stanziamento di Rfi è stato deliberato il 3 luglio e consentirà, prima di tutto, di rinverdire il comitato di garanzia, l’organo formato da membri di nomina di Regione, Metrocittà, Comune e Rfi che avranno il compito di redigere il piano di comunicazione. Lo stesso che servirà per mantenere informati i fiorentini sui lavori in corso. Il maxi stanziamento è suddiviso in tre tranche, una l’anno, dal 2023 fino al 2025. Ciascuna sarà di 300mila euro. Lo scorso comitato di garanzia aveva fermato la sua attività e rimesso il mandato a dicembre del 2013, a causa del progressivo stop ai cantieri del passante Alta Velocità

Intanto Rfi a giugno ha già dato vita all’infopoint multimediale in via Circondaria, lì dove si trova il ’campo base’ della nuova stazione Foster. La struttura serve per raccontare ai cittadini i progetti e le opere del territorio, con aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori e i benefici che porteranno alla mobilità della rete fiorentina, regionale e nazionale.

Resta aperto due volte a settimana, il martedì dalle 10.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 14 alle 17. Dopo l’accensione della fresa, è previsto entro fine estate l’inizio dello scavo. Il completamento dell’opera è previsto per il 2028.