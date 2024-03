"Return to the Lost Land: Mostra d'Arte Anbai a Firenze e a Cina"

Si intitola "Return to the Lost Land", la mostra dell’Associazione Nazionale di Belle Arti d’Italia (Anbai), Isolart Gallery in collaborazione con la Galleria Cartavetra e Mucchi International Culture and Art Managment Ltd in Cina. All’origine dell’evento un antico concetto cinese, il "Guixu", che significa la fine del mondo nel vasto mare della mitologia cinese, ma anche il "ritorno alle rovine e ad un luogo perduto". Ed è lo spunto per fare emergere, attraverso l‘atto creativo, frammenti artistici nei ricordi e nel subconscio, dando sostanza e significato a opere d’arte a tema spirituale, storico, mitologico, geografico o ibrido. Col patrocinio del Comune di Firenze, da domani al 23 marzo alla Isolart Gallery in via de’ Neri e da oggi al 16 marzo alla Galleria Cartavetra di Via Maggio. Una cinquantina le opere esposte fra dipinti, sculture, fotografie, video installazioni.