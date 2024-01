Rettore e consigliere? Dovrebbe dimettersi. Intanto caffè con Cecilia

A poco più di 24 ore dal lancio del suo movimento, una tegola si abbatte su Tomaso Montanari e su "11 Agosto". Lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, che ieri l’altro ha ufficializzato la lista che correrà alle amministrative di giugno, secondo la legge 240 del 2010 – articolo 2, comma 1 lettera S – se eletto in Consiglio comunale dovrà rinunciare al suo incarico in Ateneo, per incompatibilità. La norma infatti recita che è vietato "per il rettore e per i membri del Senato accademico rivestire incarichi di natura politica" durante il mandato. Dunque, visto che lo stesso Montanari ha sottolineato più volte che non si candiderà sindaco ma come consigliere, e che continuerà a guidare l’ateneo senese, offrendo comunque un contributo: "Si può far politica in tanti altri modi, mettendosi al servizio e proponendosi come ‘ricucitore’. E’ il momento di creare ponti, di creare un luogo di incontro per le tante realtà politiche e culturali che hanno idee non dissimili, ma sono frammentate". La domanda però è: se eletto, cosa sceglierà il rettore? Di proseguire la sua carriera accademica o di rimettere il mandato e di darsi alla politica? E intanto ieri pranzo fra Tomaso Montanari e Cecilia Del Re al bar Gamberini di Firenze, a due passi da Porta al Prato. Lo riporta con foto "Firenze Today". Trattative? Forse.

A.P.