"Rette parallele". Un ricordo improvviso diventa uno spettacolo

Al via da stasera al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino "Divergenze", la nuova stagione teatrale targata Atto Due all’interno della programmazione di Tram -Teatro di Residenza Artistica Multipla Teatro della Limonaia. "Divergenze – sottolinea la direzione artistica- rappresenta una visione ampia e plurale del teatro delle nuove generazioni, la drammaturgia contemporanea originale e la contaminazione dei linguaggi".

Il primo appuntamento, oggi dalle 20,30, sarà con il nuovo spettacolo "Rette parallele sono l’amore e la morte" scritto diretto ed interpretato da Oscar De Summa. Lo spettacolo – come racconta l’autore – nasce dal riaffiorare di un ricordo, una sensazione avvertita improvvisamente una mattina di maggio: "Solo una sensazione – racconta De Summa - una cosa curiosa di mille anni fa. Stranamente però ho iniziato a scriverla. Forse sarebbe rimasta inerme su una pagina, che probabilmente si sarebbe persa nel mio pc, proprio come fanno i pensieri nella testa, se non fosse… se non fosse per un evento che ha cambiato tutto, una luce dal presente che ha illuminato quegli eventi. Allora tutto è diventato importante, carico di significato. Ricordare con precisione è diventato indispensabile. Cosa ha detto lei. Cosa ha fatto lui. Chi c’era lì intorno. Chi non ha parlato quando avrebbe dovuto. Tutto, tutto ha acquistato un altro peso, un altro valore.". La storia raccontata è quella di un amore mancato nel passato che si intreccia però con il presente dell’autore . Info e prenotazioni: [email protected].

S.N.