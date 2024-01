Retromarcia Campo di Marte. Italia Nostra esulta:: "Salvata la vocazione verde"

FIRENZE

Esulta Italia Nostra, per la retromarcia sui 15mila metri quadri di ricettivo e commerciale dal piano operativo comunale, riguardo a Campo di Marte.

L’associazione aveva presentato le proprie osservazioni e gli uffici le hanno recepite. Il ’nuovo’ testo dovrà essere approvato dal consiglio comunale. "Si tratta di una grande vittoria anche per la nostra associazione che da anni sta combattendo per la tutela di un monumento nazionale come lo Stadio Franchi e per la tutela dello storico polmone verde della Campana di Campo di Marte e della sua secolare vocazione ad usi ricreativi e sportivi pubblici - dichiara, in una nota, l’associazione presieduta da Leonardo Rombai -. Questa azione è iniziata vari anni fa quando, senza se e senza ma, Italia Nostra si è mobilitata per impedire la distruzione dello stadio Franchi, supportando costantemente un’azione encomiabile della Soprintendenza Fiorentina diretta da Andrea Pessina nel rinnovo del vincolo di tutela come bene culturale dello Stadio Franchi e nella definizione puntuale delle procedure per il suo restauro e adattamento (restyling) alle attuali esigenze di impianto sportivo per una squadra di calcio della massima serie".

"Questo è sicuramente un grande successo - conclude Italia Nostra -, che porterà alla discussione finale di un testo del Piano senza quest’area di trasformazione, ma la sua approvazione definitiva avverrà solo col voto che il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esprimere prossimamente in via definitiva: dopo questo primo importante risultato positivo attendiamo però quello della sua ratifica definitiva".