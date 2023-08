Rete Il museo del Figurino come gli Uffizi

di Sandra Nistri

Il Museo del Figurino storico di Calenzano fa trionfale ingresso in un circuito nazionale entrando a far parte del Sistema museale nazionale. Un successo importante per la struttura ospitata all’interno del Castello, nel borgo di Calenzano Alto, che si affianca, tra l’altro, alla conferma del MuFis come museo di rilevanza regionale ratificata dalla Regione Toscana. Per ottenere l’ingresso nel Sistema nazionale il museo calenzanese ha dovuto certificare alti livelli di qualità legati all’organizzazione, le collezioni e la comunicazione e i rapporti con il pubblico. Livelli di qualità, fra l’altro, uniformi per tutti i musei italiani, indipendentemente dalla loro grandezza e ubicazione. Un successo, in pieno periodo agostano, per cui esprime tutta la soddisfazione dell’amministrazione comunale l’assessore alla Cultura Irene Padovani: "Si tratta di un grande risultato - commenta – perché il nostro museo si conferma di rilevanza regionale ed entra a far parte di un circuito nazionale che conta oltre 5mila realtà e di cui fanno parte le eccellenze museali del Paese come le Gallerie degli Uffizi".

Un risultato ancora più importante se si tiene conto della grande ‘concorrenza’ alle porte: "Come spesso diciamo – prosegue Padovani – immaginare una realtà espositiva in una cittadina a poca distanza dalla bellezza e dall’offerta culturale di Firenze ci ha portato a cercare e definire una dimensione legata alle specificità e all’identità del nostro territorio. Lo stiamo facendo collaborando con tante associazioni, con le scuole e studiando iniziative di valorizzazione del museo e del contesto in cui si trova e a cui è profondamente legato, quello del borgo di Calenzano Alto. Ringrazio la direttrice e il comitato scientifico del MuFis, il gestore e l’ufficio Cultura del Comune per il lavoro svolto, questo traguardo è davvero un ottimo modo per festeggiare i primi 40 anni di vita del nostro museo".

Recentemente, infatti, il MuFis ha celebrato l’importante compleanno con una serie di iniziative: una su tutte la realizzazione di un catalogo che ne ripercorre la storia, da mostra temporanea a museo di rilevanza regionale (e ora anche nazionale).