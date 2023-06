Restyling Franchi, Imprese Leader si Ritirano, Nuova Gara Entro il 15 Novembre

Tempi troppo stretti e la speranza che l’eventuale seconda gara per il restyling del Franchi riesca a chiarire e definire i confini dei lotti per i quali realizzare i lavori. Oltre al ’vantaggio’ di poter contare su un progetto esecutivo realizzato direttamente da Arup in tempi rapidi. Sono questi alcuni dei motivi che hanno portato i sette protagonisti fra imprese-colosso, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese a non presentarsi alla prima gara per il restyling del Franchi. Fra i big che si sono ritirati dalla gara ci sono l’impresa Pizzarotti, colosso emiliano ma anche la multinazionale Webuild e la società friuliana Rde, oltre al consorzio toscano Gst. Ora al progetto esecutivo seguirà un nuovo bando di gara da chiudersi entro il 15 novembre.