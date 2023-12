Restyling del Padovani più vicino. Ci sono le manifestazioni di interesse. Parte l’interlocuzione con le ditte

Buone notizie per il progetto di restyling del campo da rugby Padovani: ieri in Comune è arrivato "un numero congruo di manifestazioni di interesse in grado di poter avviare un dialogo competitivo". Lo fa sapere il Comune che ha molto a cuore il progetto. Il bando prevede di adeguare la struttura, che ora può accogliere 4mila spettatori, in modo che possa ospitare le partite della Fiorentina, durante i lavori del Franchi, e arrivare a contenere 15mila spettatori. "Considerato che una delle caratteristiche della soluzione progettuale è la flessibilità organizzativa e funzionale degli spazi e l’adattabilità dei volumi e delle nuove strutture alle diverse esigenze – si legge nel bando di gara – le strutture dovrebbero essere tali da garantire un celere disassemblaggio e ricollocazione, per una rapida riadattabilità degli spazi alle diverse esigenze funzionali che possono manifestarsi"