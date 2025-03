Restyling concluso al palazzetto dello sport, via alle attività

Tutto pronto per la nuova vita del palazzetto dello sport di Strada in Chianti. La struttura è stata interessata da lavori per 600mila euro, di cui 355mila per il tetto, che hanno visto anche la messa a norma antincendio e la riorganizzazione degli impianti elettrici. Interessato anche il rifacimento della pavimentazione. Oltre a questo, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Saturnini "abbiamo rifatto il manto erboso dell’adiacente campo sportivo per un importo complessivo pari a 450mila euro, in parte finanziato con il contributo della Regione. Inoltre abbiamo messo a disposizione ulteriori 180mila euro per il rinnovo dell’impianto di illuminazione dello stadio i cui lavori sono in fase di svolgimento".

Il palazzetto dello sport può arrivare fino ad una capienza di 400 persone, recentemente è stato abbellito con un’opera di street art di Vesod, realizzato grazie un progetto curato da Gian Guido Maria Grassi dell’associazione "Start Attitude". La gestione dell’impianto è affidata GiottiVictoria Volley. Il palazzetto dispone di due palestre, un piano da gioco per la pallavolo, uno per la pallacanestro, spogliatoi, un bar e un punto ristoro. "I nostri investimenti in questo settore – commenta l’assessore allo Sport Paolo Tepsich - mirano a fare dell’esperienza sportiva una parte integrante del percorso educativo dei giovani, oltre a puntare ad un miglioramento dell’impianto sotto il profilo della sicurezza".

Andrea Settefonti