Restyling alla De Amicis. Visita al cantiere

In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, la giunta di Pontassieve ha organizzato una visita aperta al cantiere in corso in compagnia delle famiglie dei futuri alunni. L’iniziativa ha offerto ai genitori l’opportunità di vedere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori che stanno interessando l’edificio scolastico che garantirà una scuola più sicura, moderna e attenta alla sostenibilità energetica. La scuola De Amicis è infatti oggetto di un importante intervento di ristrutturazione, finanziato in parte con fondi provenienti dal Pnrr, per un investimento di circa 4,3 milioni.

L’obiettivo è garantire una più sicurezza e modernità con un adeguamento strutturale che risponde ai più elevati standard di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente. Al momento sono già state completate le opere di consolidamento strutturale, la copertura dell’edificio e gli intonaci interni, a cui seguiranno i lavori agli impianti e le finiture. Finiti i lavori, la scuola potrà accogliere 250 alunni.

Leonardo Bartoletti