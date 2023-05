Restituito ai frati cappuccini toscani un prezioso volume ritrovato dai carabinieri in vendita sul web

I carabinieri Tutela patrimonio culturale di Udine hanno restituito nei giorni scorsi alla Provincia Toscana dei frati minori Cappuccini di Firenze una preziosa cinquecentina scomparsa molti anni fa e ritrovata in vendita sul mercato librario dell’e-commerce. Il volume, intitolato ‘Pietro da Bergamo-Tabula Aurea’, contiene, si spiega, la famosa ‘Opera Omnia di San Tommaso d’Aquino’, edita a Roma nel 1570: dalle indagini condotte tra il 2020 e il 2022, è risultato essere scomparso dalla biblioteca dei frati francescani di Siena in circostanze legate a lavori di ristrutturazione del convento, con successivo trasferimento di molti di quei libri antichi presso la sede di Firenze dell’ordine religioso. È grazie alla richiesta fatta dai militari del Tpc che l’ente religioso ha potuto accorgersi che l’opera era mancante già da tempo, dopo che il libro era confluito da Siena a Firenze circa 20 anni fa, venendo poi collocato in un magazzino da dove ignoti lo avrebbero sottratto. I carabinieri hanno poi individuato che un account in Italia aveva posto in vendita all’asta il volume in questione per la somma di mille euro. Con le ricerche svolte e con la collaborazione del sito di vendita online, è stato possibile risalire a un 60enne della provincia di Milano che, tuttavia, aveva già realizzato la vendita. Il volume è stato poi recuperato nelle Marche, regione di residenza del nuovo acquirente.