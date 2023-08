Restauro della tomba di Del Lungo a Bagno a Ripoli: raccolti fondi grazie a Misericordia

Restauratori all’opera sulla tomba del senatore Isidoro Del Lungo, primo presidente dell’Accademia della Crusca e tra i maggiori esperti di Dante, oltre che assessore alla Pubblica istruzione e consigliere a Firenze. Vissuto tra il 1841 e il 1927, i suoi resti mortali sono custoditi sul lato destro dell’ingresso del cimitero monumentale gestito dalla Misericordia di Antella. Su interessamento del custode dei valori della Confraternita Franco Mariani e dell’assessore alla Cultura Eleonora Francois, sostenuti dal governatore Paolo Nencioni e dal sindaco Francesco Casini, sono stati raccolti i fondi per il restauro, affidato all’Istituto per l’arte e il restauro Palazzo Spinelli con la restauratrice Maria Castagliola e la supervisione della professoressa Giulia Bartolomei. I lavori dureranno due mesi. "Il nostro cimitero monumentale – sottolinea il governatore della Misericordia Paolo Nencioni – custodisce tombe storiche e di illustri personaggi, spesso importanti dal punto di vista artistico e rimaste senza legittimi proprietari o abbandonate. La Confraternita non può intervenire direttamente, ma i fondi reperiti ci permettono di rendere memoria all’opera di Del Lungo".

Manuela Plastina